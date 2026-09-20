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Suriye'de İç Güvenlik Güçleri, devrik rejimin tuğgenerali Zekeriya Senun'u yakaladı

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Suriye'de devrik Esed rejimi döneminde tuğgeneral olan Zekeriya Senun, İç Güvenlik Güçlerince operasyonla yakalandı. Sivillere yönelik hava saldırılarının planlanmasında rol aldığı belirtilen Senun, Hama, Tifur ve Şayrat havaalanlarındaki hava operasyonlarını denetliyordu.

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi döneminde tuğgeneral olan Zekeriya Muhammed Senun'un düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Senun, İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İç Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada, Senun'un devrik rejim döneminde 22. Tümen Operasyon Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Hama, Tifur ve Şayrat askeri havaalanlarındaki hava operasyonlarını denetleyen Senun'un, Suriye'deki iç savaş yıllarında sivillere yönelik hava saldırılarının planlanması ve uygulanmasında rol aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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