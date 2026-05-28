Suriye'de, bulunan kimyasal silah kalıntıları, imha edilmek üzere özel tesislere taşındı

Suriye Dışişleri Bakanı, devrik rejimden kalan mühimmat ve kimyasal madde kalıntılarının özel tesislere taşınarak imha edildiğini duyurdu. Çalışmalar OPCW ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, Suriye'nin ulusal uzman ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda devrik rejim dönemine ait mühimmat, sarin üretiminde kullanılan maddeler ile karıştırma ve depolama ekipmanlarının tespit edildiğini belirtti.

"Bulunan kimyasal silah kalıntıları imha edilmek üzere özel tesislere taşındı" bilgisini paylaşan Şeybani, bu gelişmenin aylar süren ulusal, istihbarat ve teknik çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Çalışmalar kapsamında bilgi toplama ve analiz, yüksek riskli bölgelere erişim ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün [OPCW] denetim ekiplerinin onlarca bölgeye ziyaretinin kolaylaştırıldığını aktaran Şeybani, eski kimyasal programla bağlantılı kişilerin takibinde de ilerleme sağlandığını kaydetti.

Yaşanan gelişmenin OPCW ile işbirliğinin boyutunu yansıttığını ve "yeni Suriye vizyonu" çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulan Şeybani, Suriye'nin bu adımlarla ulusal ve bölgesel güvenliği korumayı, halkını güvence altına almayı ve şeffaflık temelinde uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

OPCW nezdindeki Suriye temsilcisi, 26 Mayıs'ta, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntılarının ele geçirildiği ve bunlardan bazılarının daha önce Doğu Guta ve Hama'da kullanılan kimyasal silahlara benzerlik taşıdığı açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
