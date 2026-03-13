Suriye'de devrik rejimin karargahı yakınlarda toplu mezar bulundu
Suriye'nin Dera ilinde, devrik Beşşar Esed rejiminin askeri karargahı yakınlarında, elleri bağlı 11 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dera'nın Sanamayn bölgesi yakınlarında, devrik rejimin askeri karargahı civarında toplu mezar bulundu.
Ortaya çıkarılan toplu mezarda, elleri bağlı şekilde 11 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.
Suriye'de Esed rejimin devrilmesinin ardından, farklı illerde onlarca toplu mezar ortaya çıkarıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu