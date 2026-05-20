Haberler

Suriye'de 25 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine düzenlenen operasyonda, toprak kaplara gizlenmiş 25 milyon captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, şebekenin çökertildiği açıklandı.

Suriye'de uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine düzenlenen operasyonda 25 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine dayandırdığı haberine göre, narkotik ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Teknik İşler Müdür Yardımcısı Malik Musa, uyuşturucu kaçakçılarının sınır kontrollerini aşmak için sıra dışı bir yöntem kullandığını belirtti. Musa, yaklaşık 25 milyon adet olduğu değerlendirilen captagon hapların toprak kapların içine profesyonel şekilde yerleştirilerek gizlendiğini ifade etti.

Operasyon sonucunda uluslararası bağlantıları bulunan şebekenin çökertildiğini ifade eden Musa, aralarında hücre elebaşının da bulunduğu 7 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Musa ayrıca, uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Nisan ayında da Türkiye ve Suriye'nin ortak operasyonuyla 15 milyon uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

Resmi zirveye damga vurdu! Meloni'yi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Korkutan görüntü! Yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı