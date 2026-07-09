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Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde Lübnan ve Filistin Valisi, düzenlenen operasyonla yakalandı

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Suriye güvenlik güçleri, ülkenin güneyinde düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Lübnan ve Filistin Valisi Firas el Dağer'i ve çok sayıda hücre liderini yakaladı.

Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin güneyinde düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Lübnan ve Filistin Valisi Firas el Dağer'in yakalandığı belirtildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, güvenlik güçleri ile istihbarat birimleri ülkenin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyonlar gerçekleştirdi.

Terör örgütü DEAŞ'a bağlı birden fazla hücrenin çökertildiği operasyonlarda, örgütün sözde Lübnan ve Filistin Valisi Firas el Dağer ile suikast ve finansman ağından sorumlu çok sayıda hücre lideri ve üyesi yakalandı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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