Suriye'de DEAŞ'ın İntihar Saldırısında Bir Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti
Suriye'nin Deyrizor ilinde DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırısında bir güvenlik personeli hayatını kaybetti. Saldırı, Meyadin ilçesindeki Siyasiyye kontrol noktasına gerçekleştirildi.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırısında bir güvenlik personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Deyrizor'un Meyadin ilçesinde yer alan Siyasiyye kontrol noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından intihar saldırısı düzenlendi.
Kontrol noktasında bulunan güvenlik güçleri saldırganlardan birini etkisiz hale getirdi, diğer terörist ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.
Saldırıda İçişleri Bakanlığına bağlı bir güvenlik personeli hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel