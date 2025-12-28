Humus'taki Alevi İbadethanesine Saldırı Sonrası Suriye'nin Kıyı Kentlerinde Alevi Topluluğun Protestolarında Çatışma Çıktı

(ANKARA) - Humus'ta bir Alevi ibadethanesine düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bombalı saldırıdan iki gün sonra, Suriye'nin kıyı kentlerinde, Alevi topluluğundan protestocular ile karşıt gruplar arasında çatışmalar çıktı.

Lazkiye ve Tartus başta olmak üzere bugün birçok kentte binlerce Alevi Suriyeli, sokaklara çıktı. Yetkililer, bu hafta Humus'taki Alevi ibadethanesine yönelik saldırıda, patlayıcıların ön incelemelere göre içeriden yerleştirildiğini belirtirken, failler hala bulunmadı. Hayatını kaybeden 8 kişi için cenaze törenleri dün düzenlendi.

Kendini "Saraya Ensar el-Sünne" olarak adlandıran bir grup, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, hedefin Şii İslam'ın bir kolu olan Alevi topluluğu olduğu belirtildi.

Bugünkü gösteriler, Suriye dışında yaşayan Alevi din adamı Gazal Gazali'nin çağrısıyla düzenlendi. Gazal, Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi'nin başında bulunuyor.

Yüksek Alevi Konseyi Başkanı Gazali'nin çağrısı üzerine Lazkiye başta olmak üzere birçok kentte toplanan Alevi gruplar, gösteriler sırasında "Suriyelilerin kendi kaderini tayin hakkı", "sistematik imha tehlikesi" ve "uluslararası koruma" taleplerini dile getirdi.

Dünya basınında yer alan bilgilere göre, Lazkiye'de hükümet yanlısı karşıt gruplar Alevi protestoculara taş atarak saldırdı. Bazı protestocular da karşıt gruptan bir kişiyi darp etti. Güvenlik güçleri tarafları ayırmaya çalışırken havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Çatışmalarda yaralananlar oldu, ancak kesin sayı bilinmiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, Alevi grupların hareket halinde olduğu bölgelerde güvenlik güçleri kontrol noktaları kurarak kapsamlı aramalar yaptı. Suriye devlet televizyonu, Tartus'ta bir polis merkezine el bombası atılması sonucu iki güvenlik görevlisinin yaralandığını, Lazkiye'de ise güvenlik güçlerine ait bazı araçların ateşe verildiğini ifade etti.