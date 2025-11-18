Suriye'de 6 Mart Olayları ile İlgili Tutuklu Sanıkların Duruşmaları Başladı

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olaylara ilişkin tutuklanan kişilerin ilk kamuya açık duruşmaları Halep ilinde başladı.

Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart 2025 ve sonrasında yaşanan ihlallere karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilerin kamuya açık yargılanmalarına Halep Adalet Sarayı'nda yerel saatle 09.30'da başlandı.

Bugünkü duruşmalarda 14 sanığın hakim karşısına çıkması beklenirken, olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda uluslararası basın kuruluşundan temsilci duruşmaları takip etmek üzere mahkeme salonundaki yerini aldı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Sanıklar, sivillerin aleyhinde ihlaller gerçekleştirmek, mezhep fitnesi çıkarmak, hırsızlık, iç güvenlik güçlerine ve Suriye Arap Ordusu'na saldırı suçlamalarıyla yargılanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma komitesi sözcüsü Yaser el-Farhan, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, komitenin yargıya 563 sanığın ismini sunduğunu söyledi.

6 Mart sahil olayları

Devrik rejim unsurları, 6 Mart 2025'te Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına ve ordu karakollarına kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, bunun üzerine Savunma Bakanlığı bölgeye askeri takviye göndermişti.

Şam yönetimi, olaylara müdahil olan ve "disiplinsiz unsurlar" olarak tanımladıkları kişilerin, sahil bölgesinde öldürme, hırsızlık ve cinayet gibi ihlallerde bulunduklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 9 Mart'ta, olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Gerçekleri Araştırma Komitesi ve Toplumsal Barışı Koruma Yüksek Komitesi'ni kurma kararı almıştı.