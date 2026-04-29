Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi'yi tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali ez-Zeydi ile telefonda görüşerek, kendisini tebrik ettiği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, görüşmede Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi'yi tebrik etti.

Taraflar görüşmede Irak ile Suriye arasındaki ikili ilişkileri ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi imkanlarını ele aldı.

Şara ve Zeydi, görüşmede, iki kardeş halkın çıkarlarına hizmet edecek işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Meclis'teki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Irak'taki birçok Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen siyasi parti de Zeydi'yi tebrik ederek destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin, görevlendirme mektubunu almasının ardından en geç 30 gün içinde kabinesini oluşturarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

