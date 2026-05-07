Suriye, Cidde Başkonsolosluğu'nu 14 yıl aradan sonra yeniden açtı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 14 yıl aradan sonra Suriye'nin Cidde Başkonsolosluğu'nu yeniden açtı. Törene Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir heyet katıldı.

Suriye'nin resmi haber ajans SANA'nın haberine göre, Bakan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından resmi bir heyetin katılımıyla, Suriye'nin Cidde Başkonsolosluğu'nun yeniden açılışını yaptı.

Cidde'de gerçekleştirilen törene çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri ve yetkililer de katıldı.

Şeybani, tören kapsamında Suriye bayrağını göndere çekmesinin ardından kurdele keserek başkonsolosluğun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Suriye'nin Suudi Arabistan'daki başkonsolosluğu, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini durdurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
