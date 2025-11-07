Haberler

Suriye, BMGK'nin Yaptırım Kaldırma Kararını Memnuniyetle Karşılıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Kararın, Suriye'nin ulusal çıkarları ve uluslararası işbirliği açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin Esed rejimin çöküşünden bu yana Şam yönetimi lehine ilk kararını aldığı belirtilerek, kararın " Suriye'nin istikrarı, toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bağımsızlığının desteklenmesi yönündeki uluslararası tutumun birliğini yansıttığı" ifade edildi.

Açıklamada, kararın "Suriye hükümetinin bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirme, kalkınma ve yeniden imar için uygun ortamı oluşturma çabalarının bir sonucu" olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı Hattap'ın yaptırım listelerinden çıkarılmasını içeren maddenin de kararda yer almasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, " Suriye, uluslararası toplumla tam işbirliği içinde çalışmaya, Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden yapılanma hedeflerine ulaşma çabalarını sürdürmeye kararlıdır." denildi.

BMGK, ABD'nin hazırladığı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
