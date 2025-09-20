Suriye Bayrağı Washington'da Yeniden Göndere Çekildi

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Suriye Haber ajansı SANA'ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.