Haberler

Buldan: Ne zaman gelin derlerse gideriz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, süreçle ilgili bugün AK Parti'li yetkililerle görüşüleceği haberlerine ilişkin, "Haber bekliyoruz. Biz buradayız, ne zaman gelin derlerse gideriz" dedi.

Haber: Berfin BAYIR/Emine DALFİDAN

(TBMM) - Dem Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, süreçle ilgili bugün Ak Parti'li yetkililerle görüşüleceği haberlerine ilişkin, "Haber bekliyoruz. Biz buradayız, ne zaman gelin derlerse gideriz" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımladığı ortak rapor kapsamında, TBMM tatile girmeden bir çerçeve yasa çıkarılması konusunda beklentiler sürüyor. DEM Parti, TBMM tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusunda ısrarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, AK Partili üst düzey yöneticilerin ve diğer birçok siyasinin süreçle ilgili son yaptıkları açıklamalarının ardından çerçeve yasanın TBMM tatile girmeden çıkarılacağı beklentisi artarken, bu konuda temaslar da sürüyor. Çerçeve yasanın çıkarılmasına karar verilmesi halinde TBMM'nin çalışmalarının ağustos ayının ilk haftasına sarkabileceği öngörülüyor.

Bu tartışmalar sürerken, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın bugün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme yapacağı bilgisi verilmişti. Ancak TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün düzenlenen yoğun programlar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.

Tören Salonlunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programına gelen Pervin Buldan ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala burada tokalaştı.

Törenin ardından Pervin Buldan ayrılırken, gazetecilerin görüşmenin ne zaman olacağı soruları üzerine, "Bilmiyoruz, haber bekliyoruz. Biz buradayız ne zaman gelin derlerse gideriz" şeklinde konuştu.

Görüşmenin bugünkü yoğun programlar nedeniyle yarına da kalabileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

Uyuşturucudan tutuklanan avukat, CHP'li belediye meclis üyesi çıktı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı

Vermemek için direndi, adeta bir servet çıktı! Koruma yöntemi şaşırttı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu

"Darbe geleneği tarihin çöplüğüne atıldı"
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu