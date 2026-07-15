Buldan: Ne zaman gelin derlerse gideriz

Haber: Berfin BAYIR/Emine DALFİDAN

(TBMM) - Dem Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, süreçle ilgili bugün Ak Parti'li yetkililerle görüşüleceği haberlerine ilişkin, "Haber bekliyoruz. Biz buradayız, ne zaman gelin derlerse gideriz" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımladığı ortak rapor kapsamında, TBMM tatile girmeden bir çerçeve yasa çıkarılması konusunda beklentiler sürüyor. DEM Parti, TBMM tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusunda ısrarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, AK Partili üst düzey yöneticilerin ve diğer birçok siyasinin süreçle ilgili son yaptıkları açıklamalarının ardından çerçeve yasanın TBMM tatile girmeden çıkarılacağı beklentisi artarken, bu konuda temaslar da sürüyor. Çerçeve yasanın çıkarılmasına karar verilmesi halinde TBMM'nin çalışmalarının ağustos ayının ilk haftasına sarkabileceği öngörülüyor.

Bu tartışmalar sürerken, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın bugün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme yapacağı bilgisi verilmişti. Ancak TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün düzenlenen yoğun programlar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.

Tören Salonlunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programına gelen Pervin Buldan ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala burada tokalaştı.

Törenin ardından Pervin Buldan ayrılırken, gazetecilerin görüşmenin ne zaman olacağı soruları üzerine, "Bilmiyoruz, haber bekliyoruz. Biz buradayız ne zaman gelin derlerse gideriz" şeklinde konuştu.

Görüşmenin bugünkü yoğun programlar nedeniyle yarına da kalabileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA