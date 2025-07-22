Süphan Dağı'nda Rengarenk Çiçekler Açtı
Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı, 3 bin 800 metrelerde açan rengarenk çiçeklerle doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.
Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın yüksek rakımları rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.
Ağrı, Bitlis ve Muş il sınırlarında yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı, bünyesindeki doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Yaz aylarında tırmanış faaliyetlerinin yoğunlaştığı Süphan Dağı'nın yaklaşık 3 bin 800 metrelerinde rengarenk çiçekler açmaya başladı.
Sarı, mavi, pembe, turuncu, yeşil ve kırmızı gibi rengarenk açan ve rakım yükseldikçe çeşitliliği artan çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel