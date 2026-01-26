Haberler

Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, sürücünün önüne çıkan bir köpeği kaçırmak için manevra yaparken meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

M.A. idaresindeki 06 DLC 327 plakalı tır, Sungurlu-Alaca kara yolu Gökçam köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın, sürücünün, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken meydana geldiği iddia edildi.

