Kuzenini tabancayla ağır yaraladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde amca çocukları Hakan K. ile Ferhat K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hakan K., tabancayla Ferhat K.'ye 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Ferhat K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli polise teslim oldu.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Hakan K. (25), kavga ettiği amcasının oğlu Ferhat K.'yi (22) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Amca çocukları olan Hakan K. (25) ile Ferhat K. (22) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hakan K., yanında bulunan tabancayla Ferhat K.'ye peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Ferhat K., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat K., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ferhat K., buradaki müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Hakan K., bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
