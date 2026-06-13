Haberler

Sungurlu'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Sungurlu'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılarak serbest bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akçay Mahallesi'nde bir ağacın üzerinde mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedi, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili

Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dünyaya böyle mesaj verdiler
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti