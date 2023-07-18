Sungurlu Belediye Başkanı Yol Onarım Çalışmalarını İnceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, asbestli su borularının değişmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında yol onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şahiner, hızlı tamamlanması için talimat verdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yol onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, asbestli su borularının değişmesi için kolları sıvamış, ilçe genelinde çalışmaları başlatmıştı. Çalışmaların yapıldığı noktalarda meydana gelen yol bozuklukları içinde talimat veren Başkan Şahiner, onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların hızla tamamlanması isteyen Başkan Şahiner, "Altyapı çalışmalarımızdan dolayı bozulan yollarımızın onarım çalışmalarına çarşı merkezimizden başlıyoruz. Bu süreçte çalışmalar sırasında meydana gelen aksaklıklara göstermiş olduğu anlayış, hassasiyet ve sabır içinde siz değerli hemşerilerime teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM