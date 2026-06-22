Sunexpress Uçağının Gaziantep'e İnişinde Lastiği Patladı

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SunExpress'in Stuttgart-Gaziantep seferini yapan uçağının iniş sonrası lastiğinin patladığını, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış ve ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA