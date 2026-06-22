SunExpress'ten lastiği patlayan uçağa ilişkin açıklama Açıklaması

SunExpress, Stuttgart-Gaziantep seferini gerçekleştiren ve inişinin ardından lastiği patlayan uçaktaki 186 yolcunun güvenli şekilde indirildiğini, uçağın gerekli teknik kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla incelemeye alındığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 22 Haziran tarihli XQ1781 sefer sayılı Stuttgart-Gaziantep seferini gerçekleştiren TC-SPE tescilli SunExpress uçağında, inişin ardından lastik patlaması meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Uçakta bulunan 186 yolcu, güvenli bir şekilde ve normal prosedürler kapsamında uçaktan indirilmiştir. Uçak, gerekli teknik kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla incelemeye alınmıştır. SunExpress olarak yolcularımızın ve uçuş ekiplerimizin güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir." ifadelerine yer verildi.