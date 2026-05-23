Damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı: 3 yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde damperi açık ilerleyen kamyon, yaya üst geçidine çarparak büyük gürültüyle yıkılmasına neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kamyonun yaya üst geçidine çarptığı kaza, kameraya yansıdı. Görüntülerde; damperi açık şekilde metrelerce ilerleyen kamyonun üst geçide çarptığı anlar yer aldı. Üst geçidin büyük gürültüyle yıkıldığı an ve vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.
