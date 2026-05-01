Sumud Filosu Katılımcılarını Taşıyan Uçak İstanbul'a İndi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getiren uçak İstanbul'a indi. Uçakta, 18 Türkiye vatandaşının yanı sıra 14 ülkeden 41 filo katılımcısı daha yer aldı.

İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını taşıyan uçak, Girit'ten hareket ederek İstanbul'a indi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, alıkonulan Türkiye vatandaşlarından 18'i yurda döndü. Sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen 2 Türkiye vatandaşının ise yarın Türkiye'de olması öngörülüyor.

Uçakta 14 ülkeden katılımcılar da yer aldı

Uçakta Türkiye vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Büyük Britanya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan filo katılımcıları da bulundu.

Diğer ülke vatandaşlarının dağılımı şöyle açıklandı:

ABD'den 4, Arjantin'den 5, Avustralya'dan 2, Bahreyn'den 1, Brezilya'dan 2, Büyük Britanya'dan 6, Hollanda'dan 1, İspanya'dan 3, İtalya'dan 2, Malezya'dan 10, Meksika'dan 1, Pakistan'dan 1, Şili'den 1 ve Yeni Zelanda'dan 2 kişi uçakta yer aldı.

Kaynak: ANKA
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

Ülkeyi sarsan uçak faciası! Kurtulan yok
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

Uçaktan iner inmez neye uğradığını şaşırdı

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

Ülkeyi sarsan uçak faciası! Kurtulan yok
Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti