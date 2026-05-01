Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi

İSRAİL tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 18'i Türk vatandaşı olan 59 aktivist, Türk Hava Yolları'nın uçağı ile İstanbul'a geldi.

İSRAİL tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 18'i Türk vatandaşı olan 59 aktivist, Türk Hava Yolları'nın uçağı ile İstanbul'a geldi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Yunanistan'ın Girit Adası'na çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen özel uçuşla İstanbul'a getirildi. Heraklion Havalimanı'ndan saat 20.30'da kalkan TK6934 sefer sayılı uçakta bulunan 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 aktivist, 1 saat 15dakika süren yolculuğun ardından 21.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Türk vatandaşlarının yanı sıra 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 İngiltere, 1 Hollanda, 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşının İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜLER

Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılanan 59 aktivist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem

Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mide bulandıran mesajlar ifşa oldu
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!

İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok