Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi

İSRAİL tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 18'i Türk vatandaşı olan 59 aktivist, Türk Hava Yolları'nın uçağı ile İstanbul'a geldi. Aktivistler havalimanındaki işlemlerin ardından gerekli muayeneler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Yunanistan'ın Girit Adası'na çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen özel uçuşla İstanbul'a getirildi. Heraklion Havalimanı'ndan saat 20.30'da kalkan TK6934 sefer sayılı uçakta bulunan 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 aktivist, 1 saat 15dakika süren yolculuğun ardından 21.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Türk vatandaşlarının yanı sıra 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 İngiltere, 1 Hollanda, 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşının İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜLER

Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılanan 59 aktivist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı