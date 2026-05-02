Küresel Sumud Filosu aktivistleri Mardin'de coşkuyla karşılandı

İSRAİL tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Abdulselam Demir ile Mehmet Atlı, memleketleri Mardin'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Demir, "Kendi sınırları değil, kendi toprakları değil, Yunanistan'ın kara sularında gemilerimizi derdest ettiler, el koydular, zulmettiler. Gemilerimizin bir kısmını batırdı ve bizleri bir askeri gemiye koyup hayvan muamelesi yaptılar" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Yunanistan'ın Girit Adası'na çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türk Hava Yolları tarafından dün gerçekleştirilen özel uçuşla İstanbul'a getirildi. Aktivistlerden Memur Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir ve İHH yöneticisi Mehmet Atlı, İstanbul'dan memleketleri Mardin'e hava yoluyla geldi. Demir ve Atlı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda kendilerini karşılayan kalabalıkla kucaklaştı. Burada konuşan Mehmet Atlı, "Filistin'i gündeminizden çıkarmayın. Odağımız her zaman Filistin olmalı. Orada yaşanan zulüm, soykırım, abluka kaldırılana kadar bizim gündemimizden Filistin'in çıkmaması lazım" dedi.

'GEMİLERİMİZİN BİR KISMINI BATIRDILAR'

Kendilerini karşılayan kalabalığa teşekkür eden Abdulselam Demir ise, "Gazze'ye 600 mil deniz mili uzaklığında bir yerden bahsediyorum. Kendi sınırları değil, kendi toprakları değil, Yunanistan'ın kara sularında gemilerimizi derdest ettiler, el koydular, zulmettiler. Gemilerimizin bir kısmını batırdı ve bizleri bir askeri gemiye koyup hayvan muamelesi yaptılar. Ama şunu açık yüreklilikle hepinize, bütün samimiyetimle söylüyorum; biz İslam'ın izzetini ve insanlığın izzetini asla yere sermedik" diye konuştu.

