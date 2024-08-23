Sümela Manastırı'nda Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü ayini düzenlendi
Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde, Hristiyan Ortodokslar tarafından bu yıl 11'inci ayin gerçekleştiriliyor.
Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde, Hristiyan Ortodokslar tarafından bu yıl 11'inci ayin gerçekleştiriliyor.