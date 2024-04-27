Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyü Kesnenur mevkisinde çıkan orman yangını, orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 500 metrekare ormanlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gafarlı köyü Kesnenur mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman işletme ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 500 metrekare ormanlık alan zarar gördü.