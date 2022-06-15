Suluova Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı

Suluova Belediyesi tarafından Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde yürütülen asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, 2022 asfalt sezonuna Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nden başladıklarını söyledi.

Şehidin adına yakışır bir cadde olması için çalışmaları titizlikle yürüttüklerini anlatan Üçok, "Suluova Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hak ettiği kalitede hizmet vermek için çabalıyoruz. Gerek yol çalışmalarımız, gerekse şehrimizi değiştirmek ve geliştirmek için yaptığımız projelerimiz Suluova'mızın hak ettiği çalışmalar. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Üçok, tamamlanan Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nden sonra Bağlar, Millet, Bankalar, Aziziye ve Beyazıt caddelerinde de asfaltlama çalışması yapacaklarını kaydetti.