Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) 2024 yılı 1. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Öğretmenevinda gerçekleştirilen toplantıda köylere hizmet götürme birliğindeki görev süreleri dolan encümenlerin yerine yenilerinin seçimi yapıldı.

Birlik başkanı Kaymakam Şafak Gürçam, birlik meclis ve encümeninde daha önce görev alanlara teşekkür etti.

Gürçam, amaçlarının ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek olduğunu söyledi.

Yapılan seçimde İl Genel Meclis üyeleri arasından AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Basri İnan ve MHP İl Genel Meclisi Üyesi Akın Yağız Demirelli, köy muhtarları arasından Derebaşalan Köyü Muhtarı Muhittin Çakır ve Küpeli Köyü Muhtarı Yavuz Çarıkçı 1 yıl süreyle görev yapmak üzere göreve getirildi.

Toplantı sonunda Gürçam, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

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