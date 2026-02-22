Haberler

Suluova Kaymakamı Gürçam iftarda vatandaş sofrasına konuk oldu

Suluova Kaymakamı Gürçam iftarda vatandaş sofrasına konuk oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, iftar için gittiği Osman Cevher'in evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Gürçam, misafirperverliğe teşekkür etti.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşiyle birlikte iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.

Kaymakam Gürçam ve eşi, ziyaret ettikleri ilçe sakinlerinden Osman Cevher ve ailesiyle birlikte iftar yaptı.

İlçede ramazan ayının maneviyatıyla dolu dolu yaşandığına vurgu yapan Kaymakam Gürçam, ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gönül sofraları kuruyoruz. Bundan sonra da kurmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza ve İslam alemine ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Gürçam, iftarın ardından sohbetlerde bulunduğu Osman Cevher ailesine misafirperverlikleri ve ikramları dolayısıyla teşekkür etti.

Ev sahibi Osman Cevher'in, kamu yönetimi bölümünde okuyan torunu Onur Can ile de yakından ilgilenen Kaymakam Gürçam, eğitim ve gelecek planlamaları konularında tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

Kaynak: AA / Murat Arslan
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepki

Maç biter bitmez soluğu yanlarında aldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı

4 milyon dolar dolandırıldı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı

Bir kentimiz kabusu yaşıyor! Ne yolları ne de arazileri kaldı