Suluova'da 16 köye yangın hidrant sistemi kuruldu

Suluova Kaymakamlığı tarafından yangın güvenliğinin artırılması amacıyla 16 köye 21 yeni yangın hidrant sistemi kuruldu.

Olası yangınlara kısa sürede müdahale edilebilmesi amacıyla ilçeye bağlı köylere sistem kurulması kararı alındıklarını İFADE Kaymakam Şafak Gürçam,

"Son zamanlarda yangın olaylarının artmasıyla beraber bu konuda önlem ve tedbir almak gerektiği düşüncesiyle böyle bir karar alındı. İlçemizdeki itfaiye yetkililerin de görüşü alınarak öncelikli olarak bu 16 köyümüze yangın hidrant sistemi kurulumu yapıldı. Önümüzdeki dönemde de kalan köylerimizin tamamına yangın hidrant sistemi kurulumu yapılması planlanmaktadır" diye konuştu.

Gürçam, önümüzdeki haftalarda diğer köylere de aynı sistemin kurulacağını sözlerine ekledi