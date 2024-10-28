Suluova'da Öğrencilerden Temsili Cumhuriyet Gazetesi Dağıtımı
Suluova ilçesinde TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in ilan edilişini kutlamak amacıyla hazırladıkları temsili gazeteyi vatandaşlara dağıttı. Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, gazeteleri Cumhuriyet Meydanı'nda dağıtarak Kaymakam Şafak Gürçam'a da takdim etti.
Suluova ilçesinde bir grup öğrenci, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.
TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.
Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda gazeteleri dağıtarak, daha sonra Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyelerine takdim etti.
Makamında öğrencileri karşılayan Gürçam, Cumhuriyet'in ilan edildiği ilk günleri tekrar hatırlatan ve Cumhuriyet duyarlılığı gösteren öğrencilere teşekkür etti.