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Suluova'da Kaymakam Gürçam Başkanlığında Kurum Müdürleri Toplantısı Yapıldı

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Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki kurumlar arası koordinasyon ve yerel seçimler konuları ele alındı.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam başkanlığında kurum müdürleri toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Gürçam, ilçedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve kurum çalışmalarını değerlendirmek için toplantı düzenlediklerini söyledi.

Yerel seçimler, kurum içi çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konularının görüşüldüğü anlatan Gürçam, "Ülkemizin gündemi olan yerel seçimler yaklaşıyor. Bu konuda tüm kurumlarımız üzerlerine düşen görevi yapacaklar. Vatandaşlarımızın demokratik ortamda oy kullanmalarını sağlamak için gerekli planlama ve kurumlar arası koordineyi sağlıyoruz. Seçimlerde tüm görevlilerimiz, kamu görevlisi bilinciyle adaletli şekilde görev yapacak. Yerel seçimlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılması için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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