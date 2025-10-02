Haberler

Suluova'da "Hz. Peygamber, Aile ve Namaz" konulu konferans düzenledi

Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber, Aile ve Namaz" konulu konferans gerçekleştirildi.

Okul salonunda düzenlenen konferansta, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okul müdürü Nurullah Fırat'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor İlyas Uçar tarafından "Hz. Peygamber, Aile ve Namaz" konulu konferans verildi.

Konferans sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Uçar'a plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
