Suluova'da 8. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 8. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu'nda ilkokul ve ortaokullar arası yapılan turnuva 2 gün sürdü.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalyaları Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu tarafından verildi.

Kaymakam Gürçam, ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da yetişmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bu amaçla turnuvanın her yıl düzenlendiğini belirten anlatan Gürçam, özellikle akıl ve zeka etkinliklerine katılım ve başarı elde edilmesinin, çocukların ileriki hayatlarına değerli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.