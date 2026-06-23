Sultangazi'de metruk yapıda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
İstanbul Sultangazi'de tek katlı metruk yapıda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İstanbul Sultangazi'de tek katlı metruk yapıda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Habipler Mahallesi 2723. Sokak'taki tek katlı metruk yapıda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür