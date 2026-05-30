Sultangazi'de boş arazide mangaldan çıkan yangını itfaiye söndürdü
Sultangazi'de boş arazide yakılan mangalın ateşi kuru otlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sultangazi'de kuru otların da olduğu boş arazide yakılan mangal nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cebeci Mahallesi S Caddesi'ndeki boş arazide vatandaşların yaktığı mangalın ateşi kuru otlara sıçradı.
Alevlerin bir anda büyümesi üzerine vatandaşlar müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik