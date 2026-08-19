Sultangazi'de Yavru Kediler Nedeniyle Komşular Arasında Tartışma

SULTANGAZİ'de komşular arasında çevredeki yavru kediler nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri etrafa çok sayıda kedi bırakıldığını ve yerlere mama dökülmesi nedeniyle kötü koku oluştuğunu belirterek şikayetçi oldu. Tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sokakta çok sayıda kedi bulunması ve yerlere mama dökülmesi nedeniyle kötü koku ve görüntü oluştuğunu belirterek şikayette bulundu. Kedilerin barınağa götürülmesi için ekiplere haber verdiği öne sürülen kişi ile iki kadın komşusu arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların sokakta tartıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı