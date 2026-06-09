Sultangazi'de kaza sonrası cinayetle biten kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, aynı aileden 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

75. Yıl Mahallesi 1341 Sokak'ta, 4 Haziran'da seyir halindeki aracın başka bir otomobille çarpışmasının ardından çıkan kavgada 25 yaşındaki Baran Fakhani'nin bıçaklanarak öldürülmesi, babası Hakim Fakhani ile kardeşi Barış Fakhani'nin yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren İlyas Denizhan'ın da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı. Şüphelilerden 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin bulunduğu araç, 4 Haziran'da başka bir otomobille çarpışmıştı.

Araçlarda hasar oluşturan kaza nedeniyle taraflar tartışmış, diğer aracın sürücüsünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada, bıçaklanarak ağır yaralanan Hakim Fakhani ile oğulları Barış ve Baran hastaneye kaldırılmış, 25 yaşındaki Baran Fakhani müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında, 1'i kadın 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren İlyas Denizhan'ın da aralarında bulunduğu biri 18 yaşından küçük, 8 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.