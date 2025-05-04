Sultangazi'de Kaybolan Demans Hastası İshak Öztürk'ün Cenazesi Defnedildi
56 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, 5 gün kaybolduktan sonra Sultangazi'de gölet kenarında ölü bulundu. Cenazesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Sultangazi'de, kaybolduktan 5 gün sonra gölet kenarında ölü bulunan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.
Mimar Sinan Kent Ormanı'nda, 28 Nisan'da kaybolmasının ardından buradaki göletin kenarında 3 Mayıs'ta ölü bulunan demans hastası Öztürk için tadilattaki Habibler Yayla Köyü Merkez Camisi'nin çevresindeki meydanda öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Öztürk'ün ailesi, yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.
Öztürk'ün cenazesi, daha sonra Habipler Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.
Ne olmuştu?
Haber alınamaması üzerine yakınlarının 28 Nisan'da durumunu polise bildirdiği İshak Öztürk için, telefonundan son olarak sinyal alındığı Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda arama çalışmaları başlatılmıştı.
Öztürk, ekiplerin ormanda geniş çaplı araması sonucu 3 Mayıs'ta gölet kenarında ölü olarak bulunmuştu.