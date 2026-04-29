Sultangazi'de kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında, kağıt malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar, depodaki kağıt toplarının bir kısmını dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu.