Sultangazi'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

Sultangazi'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı
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Sultangazi'de göreve giderken meydana gelen kazada, itfaiye aracı bir minibüse çarptı. Şoför, yayaları korumak için manevra yapınca refüje çıktı. Yaralananın olmadığı kazada her iki araçta hasar meydana geldi.

Sultangazi'de göreve giderken kazaya karışan itfaiye aracı, şoförün yayalara çarpmamak için yaptığı manevra sonrası refüje çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendirmek üzere Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde ilerleyen O.C idaresindeki 34 VY 7579 plakalı itfaiye aracı, kırmızı ışıkta duran B.Ç'nin kullandığı 34 YC 9585 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Şoför, kaza bölgesinde bulunan yayaların zarar görmemesi için direksiyonu kırınca itfaiye aracı refüje çıkarak durabildi.

Yaralananın olmadığı kazada her iki araçta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
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