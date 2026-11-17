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SULTANGAZİ'de boş arazide park halindeki otomobilin yanına gelen iki çocuktan biri, aracın aynalarını tekme atarak kırdı. Ardından yerden aldığı taşları otomobile fırlatarak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide park halindeki otomobilin yanına gelen iki çocuktan biri, araca tekme atarak yan aynalarını kırdı. Ardından yerden aldığı taşları otomobilin çeşitli yerlerine fırlattı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı