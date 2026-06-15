Haberler

Sultangazi'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açtığı belirlenen C.N. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sultangazi'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde dün seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, görüntülerde yer alan aracın sürücüsünün C.N. (26) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında Sultangazi'de yakalandı.

Zanlının üst aramasında kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N. tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin

Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin
Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?

Hedefinde ünlü isim var: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış

İBB'de göreve gelir gelmez villaya taşınmış! Hem de lise mezunu
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım

Dünya rahat bir nefes aldı: ABD ve İran mutabakatına destek yağdı
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu oldu, altın madalyayı kaptı: Asıl mesleği şaşırtıcı