SULTANGAZİ'de Eski Eşinin Evinde Gizlice Girmeye Çalışan Kişi Yakalandı

SULTANGAZİ'de iddiaya göre Süleyman Yıldız, eski eşinin evine merdiven dayayarak gizlice girmeye çalıştı. Eski eşi durumu fark edince çığlık atıp, balkondaki saksıları Yıldız'ın üzerine attı. Yıldız'ın merdivenle eve çıkmasına yardım eden kişi çığlığı duyunca, Yıldız'ı engelledi. O anlar kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre Süleyman Yıldız, eski eşinin evine merdiven dayayarak gizlice girmeye çalıştı. Eski eşi durumu fark edince çığlık atıp, balkondaki saksıları Yıldız'ın üzerine attı. Yıldız'ın merdivenle eve çıkmasına yardım eden kişi çığlığı duyunca, Yıldız'ı engelledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 7 Temmuz Cuma günü saat 13.30 sıralarında, Cebeci Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın önünde yaşandı. İddiaya göre, Süleyman Yıldız, 3 yıl önce boşandığı eşiyle konuşmak için evinin önüne gitti. Eski eşinin kapıyı açmaması üzerine çevredeki iş yerlerinden satın aldığı 3 merdiveni iple birleştiren Yıldız, eşinin 2'inci kattaki dairesine çıkmaya çalıştı. Tek başına yapamayacağını anladığında yanındaki iş yerinde çalışan bir kişiden yardım istedi. Ardından merdivenle eşinin dairesine çıkan Süleyman Yıldız'ı eski eşi fark edince çığlık atıp, üstüne saksı atmaya başladı. Yardım eden kişi durumu anlayınca Yıldız'ı aşağı indirip arkadaşı ile engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İbrahim Yıldız'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yıldız ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

"NE İŞİN VAR BURADA"

"MERDİVEN İSTEDİ"