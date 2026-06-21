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Sultangazi'de binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor

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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binaya sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevre ilçelerden takviye istendi. Yangına müdahale sürüyor.

Sultangazi'de, bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Esentepe Mahallesi 2377 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yan binaya da sıçrayan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
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