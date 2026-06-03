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Sultangazi'de evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü

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Sultangazi'de 76 yaşındaki Cemal Uzun, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek park halindeki aracın tavanına çarptı. Hastanede kurtarılamayan yaşlı adamın psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de 5. kattaki evinin penceresinden düşen 76 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi 114. Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan Cemal Uzun, 5. kattaki evinin penceresinden düştü.

Düşerken park halindeki 34 NG 2385 plakalı aracın tavanına çarpan Uzun'u gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cemal Uzun'un oğlu Şerafettin Uzun, polis ekiplerine, babasının psikolojik rahatsızlıkları ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu ifade etti.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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