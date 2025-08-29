Sultangazi'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Sultangazi'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verildi.

Sultangazi Belediyesince etkinlik alanında düzenlenen konserde şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

Etkinlik alanında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Ülke genelindeki coşkuya Oğuzhan Koç konseriyle eşlik etmek istediklerini kaydeden Dursun, "Sultangazi, İstanbul'un 7. büyük ilçesi. Çok genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla bu genç nüfusun talepleri bizim için çok önemli. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Barışın teminatı olacak bir devlet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Konsere yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı öğrenildi.