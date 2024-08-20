Sultanbeyli'de Yasak Ormanlık Alanda Piknik Yapanlara Cezai İşlem

İstanbul Sultanbeyli'de, yasak olmasına rağmen ormanlık alana girip piknik yapmak isteyen 6 kişiye 12 bin 312 lira ceza kesildi.

Aydos Ormanı'nda yaklaşık 4,5 kilometrelik, Tefferrüç Tepe Ormanı'nda ise 1,5 kilometrelik alanı ekipler 7/24 gözetim altında tutuyor.

Polis, ormanlık alanlara giriş yapmak isteyenleri UTV ve dron ile tespit ederek haklarında idari işlem başlatıyor.

Ekipler, aldıkları her anons sonrası hem havadan hem de karadan ani baskın ve müdahalelerde bulunarak ormanlık alanları kontrol ediyor.

Bu kapsamda dron ile bölgede tarama yapan ekipler, piknik yapmak için 6 kişinin Aydos Ormanı'na girdiğini belirledi. Ekipler, bu kişilere toplamda 12 bin 312 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.