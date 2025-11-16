Haberler

Sultanbeyli'de Skutere Çarpan Otomobil 12 Yaşındaki Çocuğun Hayatına Mal Oldu

Sultanbeyli'de caddede bir otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu, hastanede hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü gözaltına alındı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Kasım saat 15.35 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen Neşe Ç.'nin kontrolündeki 34 FZK 814 plakalı otomobil, o sırada ara sokaktan çıkan skutera çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Skuteri kullanan Mesna Yiğit Emirkulu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pendik'te bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü Neşe Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Mesna Yiğit Emirkulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Emirkulu'nun cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
