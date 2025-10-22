Haberler

Sultanbeyli'de Silahlı Cinayet: İki Şüpheli Bitlis'te Yakalandı

Sultanbeyli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iki şüpheli, Bitlis'te gerçekleştirilen ortak bir operasyonla gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalar sonucunda, borç meselesinin cinayetle bağlantılı olduğu belirlendi.

Sultanbeyli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli, Bitlis'te polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de Adil Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü H.A'nın (41) silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, olayın ardından iki şüphelinin Bitlis'e kaçtıkları tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 20 Ekim'de, İstanbul Teknik Takip Büro Amirliği, Bitlis Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bitlis il ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince operasyon düzenlendi.

Jandarmaya ait İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonda, şüpheliler O.Ç. ve E.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 2 şüpheli, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, taraflar arasında borç meselesi olduğu belirlendi.

Öte yandan, seyir halindeki kamyonetin sürücüsüne, şüphelinin silahla ateş etmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ve jandarmanın ortak operasyonu da İHA kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda, şüphelilerin bulunduğu yeri çevreleyen ekiplerin, gözaltına alınan şüphelileri çıkarmaları ve ekip aracına götürmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
